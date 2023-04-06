عقب ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023 اليوم للمحافظات المختلفة، على بوابة الحج المصرية مركزيا، واختيار الفائزين لكل محافظة، يتساءل البعض عن الأوراق والفحوصات الطبية المطلوبة.

الأوراق والفحوصات الطبية المطلوبة من الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2023

الأوراق والفحوصات الطبية المطلوبة من الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2023 حددتها وزارة التضامن الاجتماعى للمتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وهي: جواز سفر صالح لمدة عام على الأقل مميكن و عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 على خلفية بيضاء للحاج المتقدم، وصورة لبطاقة الرقم القومى سارية لمدة عام على الأقل أيضا، وبطاقة صحية وشهادة من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد بخلو المتقدم للحج عبر حج الجمعات الأهلية 2023 من الأمراض المزمنة.

الفحوصات الطبية المطلوبة من الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2023

بينما حددت وزارة الصحة المصرية عدة فحوصات طبية يجب إجرائها للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023 منها شهادة التحصين (Qr-code) التى تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا المستجد مع الجرعة التنشيطية لنوع من اللقاحات المعتمدة دوليًا، على أن تكون آخر جرعة منها خلال ال 6 أشهر التى تسبق السفر مباشرة، والتى يمكن إصدارها من خلال مستشفيات وزارة الصحة، المحددة لإصدار شهادة تطعيم كورونا قبل السفر للخارج.

تطعيمات الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2023

كما يتم أيضا أخذ شهادات تطعيم الالتهاب السحائي، والحصول على شهادة سارية المفعول له تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر مباشرة، ولا تزيد على 3 سنوات ويمكن الحصول عيها من مكاتب التطعيم الدولية بكل محافظة.

الشهادة الصحية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

بالإضافة إلى ذلك يحتاج المسافر إلى الشهادة الصحية، التي تضم التطعيمات والفحوصات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مع توقيعها وختمها من المستشفى الحكومية.