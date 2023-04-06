سعر حج الجمعيات 2023.. مهلة أسبوع لسداد الرسوم واستكمال الإجراءات

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من اختيار الفائزين في القرعة مساء اليوم الخميس، من بين أكثر من 22 ألف شخص تقدموا لنيل فرصة حج بيت الله الحرام، كما أعلنت سعر حج الجمعيات 2023 والذي يشمل خدمات مميزة، تشمل ثلاثة مستويات في الدفع.

تعرف على سعر حج الجمعيات 2023

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، سعر حج الجمعيات 2023 والذي يشمل ثلاثة مستويات أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي في إعلان الفائزين في حج الجمعيات ووعدهم 5250 فائزًا في القرعة، وجاءت المستويات كالتالي:

أولا: سعر حج الجمعيات 2023 للمستوى الأول خمس نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة 225 ألف جنيه، ويشمل عدد من المميزات منها، قيمة تذكرة الطيران والوجبات.

ثانيا: سعر حج الجمعيات 2023 للمستوى الثاني لفنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي بتكلفة 186ألف و500 جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات.

ثالثا: سعر حج الجمعيات 2023 للمستوى الثالث لفنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي، بتكلفة 171 ألف جنيه، شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات.

مهلة أسبوع لسداد رسوم حج الجمعيات 2023

ومنحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، مهلة أسبوعًا لإتمام إجراءات حج الجميعات 2023 وسداد تكلفة الحج، موضحة أنه في حالة عدم سداد التكلفة يتم تصعيد البديل من الحجاج المختارين، مؤكدين أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في القرعة بلغ عددهم 2500 جمعية، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول في عدد المتقدمين.