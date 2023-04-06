رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023 بالمحافظات.. ظهرت الآن

ظهرت نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2023، تزامنًا مع تصريح وزارة التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية، إذ تم اختيار المتقدمين من المواطنين لأداء الفريضة بقرعة الجمعيات الأهلية، من المحافظات المختلفة، وفقا للنسبة والتناسب بين العدد المتقدم من كل محافظة وبين العدد الكلى مع تصعيد شخص احتياطي وفقًا لقوانين القرعة في حالة تعذر سفر أو مشاركة أحد المختارين الأساسيين.

رابط الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية

ووفقا لوزارة التضامن يمكن الاستفسار عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023 عبر رابط بوابة الحج المصرية من هنا موضحة عدة خطوات على المتقدم إتباعها لمعرفة نتيجة القرعة للمواطنين المتقدمين من المحافظات المختتلفة.

خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

حددت الوزارة الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2023 فى عدة خطوات هي:

الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج.

اختيار الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية.

إدخال الرقم القومى للمتقدم للحج والمرافق إن وجد.

إدخال رقم الجمعية الأهلية.

اجتياز اختبار التحقق الإلكتروني.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

وفور اتمام تلك الخطوات ستظهر فورا بيانات المتقدم كاملة تشمل العنوان والمحافظة والاسم رباعيا ونتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2023 سواء بالقبول أو عدم محالفة الإختيار هذا العام.

رسوم قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعى أنه يجب أن يتم تسديد رسوم رحلة حج القرعة بالجمعيات لهذا العام، خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023 وأن يسددها الحاج بنفسة أو أقاربه من الدرجة الأولى فى أحد البنوك الوطنية «بنك مصر البنك الأهلي، بنك القاهرة» حيث يختار الحاج الفرع الأقرب له ثم يحتفظ بأصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد لتسيمها للمديرية بالإمحافظة التابع لها.