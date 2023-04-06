موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2023

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنّ أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية سيسافر إلى المملكة العربية السعودية شهر يونيو المقبل، وسيتم منح الحجاج المختارين وعددهم 5250 حاجا في القرعة مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج.

وأضاف عبدالموجود أنّه حال عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، لافتا إلى أنّه جرى التعاقد مع فنادق ذات مستوى متميز في مكة والمدينة، وجرى اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنّ إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ22 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42%، وبلغت نسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الاولي بين المحافظات المتقدمة.