مزارع يطلق النار على ابنه ويتهم جاره بسبب الخلاف على قطعة أرض بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، إصابة عامل بطلق ناري في ساقه اليمنى، وقام المصاب باتهام عامل آخر بالتسبب في إصابته، وبإجراء التحريات تبين ادعاءات المصاب غير صحيحة.

إصابة بطلق ناري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «أيمن.م. م» البالغ من العمر 32 عامًا، عامل ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري في ساقه اليمنى.

وأفاد المصاب باتهام «كريم.أ.أ» 22 عامًا وحاصل على دبلوم صنايع، ويقيم في نفس الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق النار عليه بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية.

قام بتدبير الواقعة وإطلاق النار على نجله

وبعد التحريات، تبين أن الادعاءات المذكورة من المصاب غير صحيحة، وأن «م.م.م» البالغ من العمر 65 عامًا وهو مزارع ويقيم في نفس الناحية، ووالد المدعو «أيمن.م»، قاما بتدبير الواقعة وإطلاق النار على نجله بسلاح ناري محلي الصنع من أجل اتهام المشتكى به في نفس الخلافات المشار إليها.

تم القبض على «محمود.م.م» وضبط السلاح المستخدم بإرشاده، وبعد المواجهة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.