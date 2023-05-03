ترحيب واسع بالحوار الوطني في سوهاج.. والأهالي: بادرة أمل جديدة

تعمل الدولة المصرية بجدية وإصرار على تطوير كل المجالات والقطاعات المختلفة في البلاد، ما أدى إلى تحسين البنية التحتية وإنشاء الآلاف من المشاريع في القرى والنجوع، حتى أصبحت القرى تشبه المدن، وانطلقت منذ ساعات قليلة ماضية جلسات الحوار الوطني، التي تهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومعرفة احتياجاتهم وأمالهم.

رغبته في إنشاء هيئة مستقلة تعمل على اكتشاف المواهب والأذكياء

وتعد آراء أهالي محافظة سوهاج حول الحوار الوطني متنوعة ومتعددة، ترصدها «الوطن»، حيث أعرب مختار أبو العزم، طالب جامعي، عن سعادته بالحوار الوطني الذي يأمل أن يكون نجاح جديد يضاف إلى النجاحات الكبيرة السابقة التي حظيت بها مصر خلال الفترات السابقة، وأبدى أبو العزم رغبته في إنشاء هيئة مستقلة تعمل على اكتشاف المواهب والأذكياء وتنمية مواهبهم وتوجيههم إلى المجالات التي يمكنهم التميز فيها، سواء كان ذلك في مجال الرياضة أو العلم والتفوق الدراسي أو التقدم العلمي والبحث العلمي والابتكارات.

الكثير من المواهب توقفت وتغيرت

وأضاف أبو العزم في تصريحات ل«الوطن» أنه يوجد الكثير من المواهب توقفت وتغيرت، وذلك بسبب عدم وجود من يدعمها وينميها ويوجهها إلى المجالات التي يمكن أن يتألقوا فيها، ولذلك فقد المئات من الشباب والشابات مواهبهم وهواياتهم.

بزيادة تفعيل وعمل مراكز الشباب وقصور الثقافة

كما عبرت ماريانا مكرم، أخصائية تحاليل طبية، عن سعادتها البالغة بالحوار الوطني، الذي جمع كل أطياف وفئات المجتمع، متابعة أن جلسات الحوار الوطني ستنتهي بتوصيات وقرارات جميعها تخدم مصالح المواطن المصري، مطالبة بزيادة تفعيل وعمل مراكز الشباب وقصور الثقافة في كافة المراكز والقرى، لدعم وتربية الأطفال صحياً وثقافياً.

تحقيق طموحات المواطنين واحتياجاتهم

وأشارت الدكتورة نسمة عبد الرؤوف أبو شنب إلى أهمية الحوار الوطني في تحقيق طموحات المواطنين واحتياجاتهم، وتحقيق حلول عاجلة لأزمة الارتفاع الأسعار، فيما أعرب «حازم محمد» بالمعاش، عن أمله في أن يلبي الحوار الوطني احتياجات المواطن المصري ويكون بادرة أمل جديدة امتدادا لمشروعات حياة كريمة، التي غيرت قرى الريف المصري وحوّلتها إلى مدن.

https://fb.watch/kimsflgLnf/?mibextid=Nif5oz

أهمية الحوار الوطني في الطريق نحو الجمهورية الجديدة

وجاءت آراء الأهالي في سوهاج تعكس حاجة المجتمع لتنمية المواهب والقدرات وتحسين الحياة الاجتماعية والثقافية والصحية في البلاد، وتؤكد أهمية الحوار الوطني في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.