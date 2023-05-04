«الزراعة»: تسعير القمح أحد أهم محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي.. والإردب بـ1500 جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا من أجل تعظيم قطاع الزراعة، وتوفير احتياجات المواطن المصري، لذلك نعمل على ملف القمح في العديد من النقاط، كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشيرًا إلى أن التسعير من أهم محاور تطوير زراعة القمح في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن هذا العام تم البدء في موسم القمح قبل الزراعة بشهرين، إذ تم تحديد السعر الذي بلغ 1000 جنيه للإردب، وهذا يشكل زيادة كبيرة في السعر مقارنة بالعام الماضي.

سعر إردب القمح هذا العام

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم هبة ماهر المُذاع عبر فضائية «DMC»، أنه تم رفع سعر إردب القمح إلى 1250 جنيها للإردب، ومن ثم 1500 جنيه للإردب، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ السعر الأخير للقمح 1500 جنيه، وهو ما يعادل ضعف سعر الموسم الماضي.

تحسين حياة الفلاح وزيادة دخله

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنّ الهدف الرئيسي من التسعير هو تحسين حياة الفلاح ودخله، إلى جانب تطوير الحياة في الريف المصري، الذي يعد الغرض الأساسي من مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه يتم زيادة نقاط التجميع حتى يسهل على الفلاح عملية النقل، حيث يتواجد أكثر من 450 نقطة متواجدة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن عملية السداد للفلاح تتم خلال 48 ساعة.