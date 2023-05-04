أرخص أسواق شراء ملابس الصيف في دمياط.. تخفيضات بنصف الثمن

تتزايد شراء ملابس الصيف في هذه الأيام بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وتختلف التكلفة لشراء الملابس حسب المحلات التحارية والمعارض داخل الأسواق وتشهد أسعار ملابس الصيف في محافظة دمياط تخفيضات تصل إلى نصف الثمن في العديد من الأسواق التجارية وسط إقبال كثيف من المواطنين على شراء مستلزمات وملابس الصيف.

أسعار ملابس الصيف في محافظة دمياط

وقال سمير شطا رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بدمياط لـ«الوطن» إن تخفيضات الملابس في الصيف في دمياط تصل لنصف الثمن على جميع ملابس ومستلزمات فصل الصيف لتسهيل الشراء والتخفيف عن كاهل المواطنين مؤكدا على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة

وتستعرض «الوطن» أسعار ملابس الصيف في محافظة دمياط داخل أسواق: الشهابية، التجاري، الشرباصي، ميدان سرور بدمياط القديمة.

- بنطلون الجينز 75 جنيها شبابي ورجالي

- تيشرت شبابى ورجالي 75 جنيها

- تيشرت أطفال 50 جنيها

- فستان أطفال بناتي 100 جنيها

- قميص رجالي 90 جنيها

- بنطلون حريمي 80 جنيها

- بلوزات حريمي 85 جنيها

- الجيبات الحريمي تبدأ من 100 جنيه

إقبال كثيف من المواطنين على شراء ملابس الصيف

وأكد شعبان الفيومي صاحب مكتب لتجارة الملابس بالجملة والقطاعي بكفر سعد بدمياط لـ«الوطن» أن الشراء على الملابس هذه الأيام يشهد إقبالا كثيفا مؤكدا أن الملابس المنتشرة هي الصيفي والإقبال بكثرة على ملابس الأطفال والحريمي مضيفا أنه يوجد إقبال كبير أيضا على بنطلون الكارجو، الجفاردين «الباجى» بسعر 200 جني، وبنطلون بالشروال يبدأ من 35 جنيها من الشباب طوال فصل الصيف من العام الحالي.