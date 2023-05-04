وزارة القوى العاملة تحذر من الرسائل الوهمية عن العمالة غير المنتظمة

حذر عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، جميع المواطنين من الانسياق وراء أي شائعات أو صفحات ورسائل وهمية تصل إليهم من أي مكان بشأن العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن وزراة القوى العاملة لا ترسل بيانات على الهواتف وليس لها صفحات وهمية من أجل مطالبة المصريين بالتسجيل فيما يخض العمالة غير المنتظمة للحصول على إعانة الـ1000 جنيه وغيره.

طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم هبة ماهر المذاع عبر فضائية «DMC»، أن أي امتيازات تحصل عليها العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة القوى العاملة يتم الحصول عليها عن طريق «المقاول» الذي يذهب من أجل تسجيل العمال ودفع اشتراكاتها، موضحًا أن الرسائل الوهمية التي تصل للمواطنين على هواتفهم تطلب منهم مبالغ مالية في محاولة «النصب» عليهم بأي شكل.

قرارات رئاسية موجهة لوزارة القوى العاملة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن مجموعة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال ليست مختصة بالعمالة غير المنتظمة فقط بل شملت قرارات وتوجيهات لها أهمية كبرى مثل الاستمرار في سياسية دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وهذه القرارات كانت موجهة لوزارة القوى كونها المعنية بهذا الملف.