الشروط والأوراق المطلوبة لتأمين العمالة غير المنتظمة 2023 بالمحافظات

يبحث عدد كبير من العمالة غير المنتظمة 2023 في المحافظات، عن الشروط والأوراق المطلوبة للتأمين عليهم في مواقع عملهم المختلفة وذلك من أجل حمايتهم من مخاطر الشيخوخة والعجز وتأمين مستقبل أبنائهم.

وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل في التأمين على العمالة غير المنتظمة وفقاً لما تقدمه «الوطن» من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الأوراق المطلوبة لتأمين العمالة غير المنتظمة

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،، في بيان خاص بها عن الأوراق المطلوبة والتي تجرى من خلال تقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات بجميع محافظات مصر والذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقًا مستندات العمالة غير المنتظمة 2023 في المحافظات، وجاءت كالتالي:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة شهادة الميلاد المميكنة.

-شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) .

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

-العامل غير المنتظم يدفع حصته فقط والدولة تتحمل حصة صاحب العمل

شروط التأمين العمالة غير المنتظمة

ووفقاً لبيان التأمينات الإجتماعية، أنه يجب على العمالة غير المنتظمة، ضرورة التوجه للاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي، حيث أن العامل غير المنتظم سيدفع فقط حصته، بينما ستتحمل الدولة حصة صاحب العمل، في الخزانة العامة للدولة ستتولى دفع قيمة التأمين الخاصة بصاحب العمل.

هل يوجد تسجيل العمالة غير المنتظمة الآن؟

أعلن، الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء تفعيل عمل الصندوق بصورة فورية عقب إنهاء الإجراءات القانونية، على أن يتم تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه، وصرف قيمة إعانة عاجلة وهي منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه لأفراد العمالة غير المنتظمة الذي لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد فتح باب التسجيل أمام العمالة الغير منتظمة 2023.