أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القرارات لتحسين وضع العمال في مصر، على رأسها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، ويمكن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والتي تقدر بـ 1000 جنيه عن طريق مستندات التأمين على العمالة الغير منتظمة عبر هيئة التأمينات الاجتماعية وذلك بتقديم الشروط والأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة 2023.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة 2023

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الرسمي عن نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة التي تتم وفقا لخطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة بتقديم مستندات التأمين على العمالة غير المنتظمة إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة الشخص المؤمن عليه.

الشروط والأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة 2023

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة 2023 فيما يلي:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم 4 المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة

وكشفت هيئة التأمينات بعد الشروط والأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة»، عن خطوات التأمين، وهي:

- التقدم بنموذج رقم 1 لمكتب التأمينات الذي يقع في دائرة نشاط المؤمن عليه.

- إرفاق مستندات التأمين على العمالة غير المنتظمة الموضحة سابقًا.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عن طريق الرقم القومي بعدة خطوات، وذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية وذلك بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة استعلام.

متى يمكن استلام منحة العمالة غير المنتظمة؟

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال عدة طرق؛ أهمها خدمة اتصالات كاش أو فودافون كاش أو ماكينات الصراف الآلي ATM.