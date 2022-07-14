مدبولي: تحملنا الجزء الأكبر من تحريك أسعار السولار للتخفيف عن المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ تحريك أسعار السولار 50 قرشا تقلل الدعم الذي تدفعه الدولة المصرية من 178 مليون جنيه يوميا إلى 157 مليون جنيه، أي أن الدولة مازالت مستمرة في دفع جزء من الدعم، بواقع 55 مليار جنيه سنويا بدلا من 63 مليار جنيه سنويا.

زيادة دعم المحروقات

وأضاف مدبولي خلال كلمته: «زودنا الدعم للمحروقات في السنة المالية الجديدة، في العام الماضي كان إجمالي دعم المحروقات في السنة 18 مليار جنيه، ولكنه زاد إلى 38 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، مع العلم أننا نقيم سعر برميل البترول بـ85 دولار، ولدينا احتياطيات عامة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بواقع 130 مليار جنيه كاحتياطي عام حتى تتدخل به الدولة على مدار العام المالي القادم لضخ السلع الأساسية المهمة».

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة

وتابع رئيس الوزراء: «كنا حريصين كل الحرص في السنة الماضية عدم رفع سعر السولار أملا في أن تكون الحرب ظروفا استثنائية وتنتهي في فترة قريبة وتعود الأسعار كما كانت، لكن التقديرات أكدت أن الأزمة العالمية سيطول أمدها وتأثيرها على مدار سنة، وبالتالي كان لا بد من التعامل مع الوضع كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا حتى نستوعب جزء من الخسائر الكبيرة الواقعة على الدولة».

وأردف: «تحملنا الجزء الأكبر في الزيادة التي أقرت بالأمس، ومررنا جزءً بسيطا على المواطن، ومثل دول العالم كان لا بد أن يقدر سعر السولار 11 جنيها، لكن فعليا إننا بنزود فقط جزء يسير على المواطن، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومازلنا نتحمل الجزء الأكبر لكن المواطن هيشيل جزء بسيط».