اعتماد تعريفة المواصلات الجديدة بمواقف الأجرة في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات الداخلية والخارجية، بين مختلف مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية.

ونفذت شرطة المرور عدة حملات شملت غالبية مواقف الأجرة بمحافظة شمال سيناء، لضبط الأسعار بحسب التعريفة الجديدة، التي زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7% في بعض خطوط السير على مستوى مدن وقرى المحافظة، وأيضاً بين المحافظة وعدد من المحافظات الأخرى، مثل القاهرة والإسماعيلية والشرقية والسويس وبورسعيد.

تموين شمال سيناء تؤكد تفعيل التسعيرة الجديدة

من جهتها، أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم، أنه يجري العمل في محطات الوقود بالمحافظة وفقاً للتسعيرة الجديدة، بشكل طبيعي، ولا يوجد أي زحام على محطات الوقود، وذلك بحسب الجدول المتفق عليه، وأن هناك زيادة ملحوظة في خطوط السير، تم توزيعها بعد تفعيلها على جميع مواقف السيارات، لمنع أي محاولة للتلاعب من جانب السائقين.

ونشرت العلاقات العامة بديوان عام المحافظة قائمة بخطوط السير والأسعار الجديدة لتعريفة الركوب، بما في ذلك تسعيرة خط العريش رفح، والعريش القنطرة شرق، والعريش وسط سيناء، موضحة أن بعض الخطوط ثابتة بدون أي تغييرات أو إضافات على التعريفة القديمة.

تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات

وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجيهات لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، في وقت سابق، بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات الأجرة، والتصدي لمحاولات الاحتكار واستغلال المواطنين، وطالب وزارة التنمية المحلية إدارات المرور بتكثيف التواجد في مناطق خطوط السير، لمنع التلاعب في أسعار المواصلات، والالتزام بالتعريفة الجديدة.