إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر للفنان علي ربيع في دور العرض

استطاع الفنان على ربيع أن يحقق نجاحًا، أمس، في دور العرض بفيلمه بعد الشر، إذ حقق 170 ألف جنيه في السينمات، ضمن منافسة الأفلام بموسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم بعد الشر لـ على ربيع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفنان علي ربيع جاء في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، في إيرادات أمس الأربعاء، ويصنف الفيلم ضمن الأعمال الكوميدية لـ على ربيع.

إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر

جاء إجمالي إيرادات فيلم على ربيع الذي يحمل اسم بعد الشر ما يقرب من 10 ملايين و800 ألف جنيه في دور العرض، حيث إنّ الجمهور تحمس لقصة الفيلم التي تحمل نوعا من الإثارة والتشويق، إذ تعتمد أحداث الفيلم الأساسية عندما يجد بطل الفيلم نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع فتاة لكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر جمع عددًا من النجوم، منهم علي ربيع، ومحمد أسامة أس أس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، وهالة فاخر، شيرين، وسليمان عيد، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد.