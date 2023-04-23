إيرادات فيلم بعد الشر تقترب من 3 ملايين جنيه في ثاني أيام العرض

بلغت إيرادات فيلم بعد الشر ما يقرب من مليوني و4 آلاف جنيه في اليوم الثاني من عرض الفيلم بموسم عيد الفطر، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتعد الإيرادات التي حققها فيلم بعد الشر بطولة الفنان علي ربيع، من الأرقام المرتفعة التي حققها الفيلم خلال أيام عيد الفطر.

أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع

تدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر يجمع عددا من الأبطال منهم على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين .