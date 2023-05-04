«مصايف الإسكندرية»: إقبال متوسط من المواطنين على الشواطئ

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الخميس، إقبالا متوسطا من المواطنين عليها، وذلك تزامنا مع إجازة عيد العمال التي جرى ترحيلها إلى اليوم، وفقا لقرار مجلس الوزراء، الأمر الذي تبعه تشجيع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لكل المواطنين على استغلال إجازة يومي الخميس والجمعة.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الشواطئ شهدت إقبالا متوسطا خلال صباح اليوم الخميس، بينما من المتوقع ارتفاع نسب الإقبال خلال الساعات المقبلة من النهار تزامنا مع إجازة اليوم، وقدوم المصطافين لاستغلال إجازة يومي الخميس والجمعة والاستمتاع بشواطئ الإسكندرية.

تشجيع المواطنين على الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية

وأضاف في تصريحات لموقع «الوطن»، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشجع المواطنين على استغلال ذلك التوقيت وقضاء وقت ممتع بالتحديد مع تزامن ضغوطات الامتحانات في الوقت الراهن، ما يجعل من البحر فرصة لشحن الطاقات بالتحديد لأولياء الأمور.

تكثيف المفتشين على شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه جرى تكثيف تواجد المفتشين والمرور الدائم علي شواطئ الإسكندرية والمتابعة المستمرة لتحقيق حالة الانضباط على الشواطئ، والسيطرة عليها.

ولفت إلى أن أرقام تليفونات منظومة الشكاوى معلنة حسب إن كان الشخص متواجد على شواطئ القطاع الشرقي أو الغربي، مؤكدا التجاوب السريع والفعال والرد علي كل استفسارات وشكاوى المواطنين.

أرقام شكاوي مصايف الإسكندرية

وخصصت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى لشواطئ القطاع الشرقي: «01289252668 - 01270746790 - 01119555946 - 01501297888»، بالإضافة إلى أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي: «01220030103 - 01225267276 - 01203986324 - 01203986324».