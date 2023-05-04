النائب أيمن محسب: الحوار الوطني شهد حرية وسقفا غير محدودين لإطلاق الأفكار

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إنّنا شهدنا عُرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أمس، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية بمختلف مسمياتها اليسار واليمين وغيرها كانت تشعر لأول مرة بالمناقشة بوضوح وأريحية شديدة، وظهر هذا خلال أكثر من كلمة لممثلي الأحزاب السياسية.

مصر تعيش نقلة ديمقراطية جديدة

وأضاف «محسب»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» من تقديم هبة ماهر، والمذاع عبر فضائية «DMC»، أنّ الحوار الوطني شهد حرية غير مسبوقة وسقفا غير محدود لإطلاق كل الأفكار سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أنّ مصر تعيش نقلة ديمقراطية جديدة، إذ إنّ صوت المواطن وأفكاره وطلباته مسموعة، ويناقشه المحللون والخبراء، كما أنّ البيانات متوفرة.

الحكومة ستنفذ مخرجات الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس النواب ومقررلجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى هذا الحوار، وقال: «أنا هنفذ كل التوصيات»، موضحًا أنّ الحكومة ستنفذ كل مخرجات الحوار الوطني بنسبة 100% كونها طلبات الشعب المصري.

وأكد أنّ الشعب المصري واعٍ تمامًا بالحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله ومصر، ويدرك مقدّرات هذا الوطن الذي يحبه، ويعمل من أجل الحفاظ عليه.

وأشار «محسب» إلى أنّ انطلاق المؤتمر الاقتصادي جاء الآن لأنّ مصر تعيش تجربة اقتصادية غريبة للغاية من جائحة كورونا على مدار عامين، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي فاجأت العالم أجمع، متابعًا بأنّ الحرب الروسية الأوكرانية أثّرت على مصر بشكل كبير لأن هذين البلدين نستورد منهما القمح، بينما أثرت على أوروبا من خلال إمدادات الغاز، كون روسيا الممول الحقيقي للطاقة في أوروبا كلها.