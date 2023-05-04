تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية.. اعرف الأسعار

شهدت مواقف سيارات محافظة القليوبية، انتظاما وهدوء في أول أيام تطبيق تعريفة الركوب الجديدة في المحافظة، عقب تحريك سعر السولار.

حملات علي المواقف لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وأصدرت محافظة القليوبية بيانا، ناشدت فيه السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية، وكلفت المحافظة بتكثيف الحملات على سيارات والسرفيس في مختلف مواقف المحافظة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

ستيكر علي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

واتخذت محافظة القليوبية تزامنا مع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، عقب تحريك أسعار السولار، الإجراءات اللازمة للتطبيق ومنها :

- وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي

- عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى بجميع المواقف العمومية بالمحافظة

- تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها ى المخالفين

أشارت محافظة القليوبية ان تطبيق تعريفة الركوب كالتالي كالتالي :

وأوضحت المحافظة أنّ غرفة العمليات المركزية، تتابع عن كثب تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوي المواطنين على الأرقام التالية :

- الخط الساخن 114

- شكاوى المحافظة 01119992624 «واتساب» مع استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم لمواجهة أي تلاعب.

وتشكلت لجنة لتعديل تعريفة الركوب في مواقف القليوبية لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، للخطوط الطويلة والداخلية وبين المحافظات المجاورة مع تكثيف الحملات للتطبيق في المواقف، ومنع استغلال المواطنين بعد إقرار التعريفة الجديدة

وحددت المحافظة تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية، والتشديد على التأكيد على الالتزام بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، مع العمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب الجديدة المقررة.

وأوضحت المحافظة أنّ الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة تم في كافة المواقف في مكان واضح بدائرة المحافظة، مع تشديد الرقابة للالتزام بها، والالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.