بدء غلق محطة مترو جامعة القاهرة.. اعرف جدول مواعيد تشغيل الخطوط الثلاث

أغلقت الهيئة القومية للأنفاق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لمدة يومين، موضحة أنّ الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة، وإطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

أسباب غلق محطة مترو جامعة القاهرة

وأضاف الهيئة، في تقرير صدر عنها، أنّ غلق محطة مترو جامعة القاهرة يأتي بسبب استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، مؤكدة أنّ العمل سيجرى على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات في المحطة، فضلاً عن تكثيف الأعمال لإنهاء أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي.

مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحًا.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحًا.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 12:05 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحًا.