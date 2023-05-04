«الأرصاد»: ذروة الموجة الحارة اليوم.. والعظمى في القاهرة الكبرى تصل لـ34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم الخميس، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسيكون اليوم ذروة الارتفاعات، «العظمى ستصل على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يشمل كل محافظات الجمهورية».

«غانم»: أجواء فترة النهار تتراوح بين الحارة وشديدة الحرارة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ولمياء حمدين، أنّ أجواء فترة النهار ستكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، فالمناطق الشمالية ستكون حارة والمناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة».

«غانم»: كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الكتل الهوائية التي تؤثر علينا ستكون قادمة من الصحراء الغربية، إذ أنها كتل هوائية جنوبية وفيها ارتفاع في درجات الحرارة، وفي فترة الليل سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، الصغرى في فترة الليل ستشهد 23 درجة مئوية، والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة لأغلب محافظات الجمهورية، وبخاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وسيشهد اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورا بمطروح والضبعة والإسكندرية، لكنها غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.