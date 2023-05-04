«النقل» تحدد مسار المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

حددت وزارة النقل، مسار المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، الذي يعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر، التي توفرها الدولة للمواطنين، الصديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي تأثيرات سلبية، موضحة تقدم الأعمال في تنفيذ هذه المرحلة، بمتابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مسار المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

وفق تقرير صادر عن وزارة النقل، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، وفي إطار دورها الخدمي، مسار المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، كما يلي.

- المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف تمتد جنوبا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد.

- تمتد المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف حتى محطة العاصمة المركزية.

- تتبادل المرحلة الثالثة الخدمة مع القطار السريع «العين السخنة / مطروح».

- تمتد المرحلة الثالثة بطول 20.4 كيلومتر.

- تشتمل المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف على 4 محطات «3 علوية و1 سطحية».

«داليا»: توفير وسيلة نقل تربط المواطنين بالمدن الجديدة منتهى التحضر

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، إنّ القطار الكهربائي الخفيف يسهل نقل المواطنين بين أطراف القاهرة الكبرى، موضحة أنّ توفير وسيلة نقل تربط المواطنين بالمدن الجديدة والأطراف المترامية يعتبر منتهى التحضر.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنّ القطار الكهربائي الخفيف وسيلة نقل جماعية نظيفة تعمل بالطاقة الكهربائية، وتسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية في مصر، لافته إلى أنّ وزارة النقل تعمل حاليا على التوسع بشكل كبير في مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة سواء الجزء الثالث من مترو الخط الثالث أو القطار الكهربائي السريع أو مشروع المونوريل.