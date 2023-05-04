يبدأ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو، وتستمر إلى الخميس الموافق 18 مايو 2023 والمعتمد من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، للعام الدراسي 2022/2023، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت الصيفي الجديد وفقا للقواعد المنظمة لها التي أرفقتها مديرية التربية والتعليم في ملاحظات جدول الامتحان.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023 يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وفقا للجداول التي اعتمدها محافظ الدقهلية

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوى بمحافظة الدقهلية

الأحد 7 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة

الثلاثاء 9 مايو 2023

امتحان مادة الرياضة البحتة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة

الخميس 11 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء علمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان علمي.

ومادة علم النافس والاجتماع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان أدبي

اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:15 صباحا حتى الساعة 1:15 ولمدة ساعتان الشعبة العامة

الأحد 14 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة

ويليه امتحان مادة الفيزياء من الساعة 12:15 حتى الساعة 2:45 ولمدة ساعتان لطلاب القسم العلمي

ومادة التاريخ من الساعة 12:15 صباحا حتى الساعة 2:45 ولمدة ساعتان لطلاب القسم الأدبي.

الثلاثاء 16 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء علمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان علمي.

ومادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان أدبي.

الخميس 18 مايو 2023

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للقسم العلمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11:30 ولمدة ساعتان ونصف الشعبة علمي