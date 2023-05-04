امتحانات الصف الثاني الثانوي مايو 2023 في محافظة السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الثانوي مايو 2023، التي ستنطلق السبت المقبل، للمدارس الرسمية واللغات.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، عن بدء الفترة الأولى من امتحانات الصف الثاني الثانوي مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك على النحو التالي:

المواد غير المضافة للمجموع

السبت 6 مايو: مادة المواطنة وحقوق الإنسان فترة أولى لمدة ساعة واحدة، الفترة الثانية كمبيوتر وتكنولوجيا.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية فترة أولى مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا صناعة وإدارة أعمال لمدة ساعة واحدة.

المواد المضافة للمجموع

الثلاثاء 9 مايو: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات، ولغة أجنية ثانية لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الخميس 11 مايو: فترة أولى لغة أجنبية أولى 3 ساعات، مادة أحياء لمدة ساعتين للعلمي، والفترة الثانية للأدبي فلسفة لمدة ساعتين.

الأحد 14 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، وفترة ثانية علمي كيمياء لمدة ساعتين، فترة ثانية أدبي تاريخ ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو: تطبيقات رياضية لمدة ساعتين ونصف للعلمي، وجغرافيا لمدة ساعتين للأدبي.

الخميس 18 مايو: فترة أولى فيزياء فترة أولى لمدة ساعتين، للعلمي وعلم نفس فترة أولى مدة اللجنة ساعتين للأدبي.

وحددت المديرية، إجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا، التربية الفنية والتربية الموسيقية وغيرها، قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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لفتت إلى أن الورقة الامتحانية تحتوي على أسئلة اختيار متعددة بنسبة 85%، باستخدام التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%، يجيب عليها الطالب ورقيا، وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا، ويتولى مدير الادارة التعليمية، الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة وفقا للكتاب الدوري رقم 49 لسنة 2022.