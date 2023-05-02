جدول امتحانات الصف الثاني للتعليم المجتمعي في سوهاج.. تبدأ 6 مايو

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني للتعليم المجتمعي خلال شهر مايو الجاري، والذى يستمر لمدة 3 أيام، ويجرى خلالهما اختبار المواد الرئيسية والفرعية للطلاب بزمن يتراوح من ساعة واحدة لساعة ونصف، وفقا للمادة.

وحددت مديرية التربية وتعليم بسوهاج تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثانى بالتعليم المجتمعي، والقائمين على العملية الامتحانية ومواعيد امتحانات التخلفات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسوهاج

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني بالتعليم المجتمعي، وفقا للجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم، تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو الجاري وينتهي الاثنين الموافق 8 مايو الجاري، وفقا للتالي:

- السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعة ونصف، بينها 20 دقيقة للإملاء وعقد امتحان مادة الخط العربي خلال ساعة.

- يوم الأحد الموافق7 مايوم 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- يوم الاثنين الموافق 8 مايوم 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف.

تعليمات امتحانات التعليم المجتمعي بسوهاج

صرحت تعليم سوهاج عبر بيانها تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني للتعليم المجتمعي، عدة تعليمات منها:

- إعلان الجدول بمكان ظاهر للطلاب قبل موعد الامتحان.

- التأكيد على الطلاب بعدم الغياب بالأيام الموضحة بالجدول وتوعيتهم بمخاطر التغيب والتسرب من التعليم.

- يتولى موجه المادة متابعة الورقة الامتحانية لمراجعة مطابقتها للمواصفات.

- مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني بالصف الثاني بالتعليم المجتمعي يوم 9 يوليو 2023.