وزارة التموين تعلن آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة 2023

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل 13 وظيفة شاغرة خلال عام 2023، ومواعيد وشروط التقدم لها، وهي كالتالي:

وظائف وزارة التموين 2023:

1-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

2-رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

3-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

4-مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

5-مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

6-مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

7-مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

8-مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

9-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

10-مدير عام الإدارة العامة للأمن.

11-مدير عام الإدارة العامة لشئون البطاقات وتوزيع السلع.

12-مدير عام الإدارة العامة لشئون لشئون الرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.

13-وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

مواعيد التقدم لوظائف وزارة التموين 2023:

وحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية، يكون التقدم للوظائف في الفترة من 1 إلى 31 مايو الجاري.

طريقة التقدم إلى وظائف وزارة التموين 2023:

ويكون تقديم الطلبات باليد بعد استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الاطلاع علي شروط شغل الوظيفة من الرابط وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا .