وظائف الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف الشاغرة التي توفرها الهيئة، موضحة الشروط وطريقة التقدم للوظائف، لافتة إلى أن الراغبين في الحصول على الوظائف سرعة التقدم، موضحة أن آخر موعد للتقدم، سيكون 7 مايو المقبل.

وبحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية، على راغبي التقدم لشغل الوظيفة، تقديم الطلبات باليد، واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقرها الكائن بــ«49 شارع نوبار، باب اللوق» وذلك من الساعة العاشرة صباحا، حتى الرابعة عصرا.

الوظائف المطلوبة في هيئة القومية لسلامة الغذاء

1- رئيس الادارة المركزية للتسجيل والتراخيص

2- رئيس الادارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات الغذائية

3- رئيس الادارة المركزية للرقابة على المنشأت الغذائية

4- رئيس الادارة المركزية لدراسات سلامة الغذاء والدعم الفنى

5- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي

6- رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع

7- رئيس الإدارة الاستراتيجية

8- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

المستندات المطلوبة

1. السيرة الذاتيه للمتقدم، وعدد 2 صورة شخصية.

2. صورة بطاقة الرقم القومي.

3. بيان حالة وظيفة حديث، موجه للهيئة المشار إليها، متضمنا قدراته العلمية، موضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم الآداء والجزاءات «إن وجدت»، وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية معتمدة ومختومة، بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

4. بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية

5. بيان عن أبرز إسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التى شغلها إن وجدت.

6. المقترح التطويري للهيئة، وفقا للنموذج رقم (95) لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

7. صحيفة حالة جنائية، على أن تكون حديثة باسم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.