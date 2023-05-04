أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ 2023، بعد اعتماد جداول امتحانات النقل من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في كفر الشيخ 2023

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ 2023، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وبحسب جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ 2023، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم في الفترة من 7 إلى 21 مايو المقبل، كالتالي:

- الأحد 7 مايو: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 9 مايو: مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة علم النفس وعلم الاجتماع للشعبة الأدبية.

- الخميس 11 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- الأحد 14 مايو: مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 مايو: مادة جبر وحساب ومثلثات وتفاضل.

- الخميس 18 مايو: مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 21 مايو: مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها، لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏