عميد «الدراسات الإسلامية»: إفشاء الأسرار على «السوشيال ميديا» فراغ

قالت الدكتورة حنان عبد العزيز، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن إفشاء الأسرار على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، سببه «الفراغ»، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمنزل وتفاصيله وأفراده يحل كل المشكلات التي تدور به بسهولة ويسر، ولن يكون هناك مشكلات من الأساس.

وضع حدود في الحديث مع الآخرين

أضافت «حنان»، خلال حوارها لبرنامج «البيت» من تقديم مروة شتله، المعروض عبر قناة «الناس»، أنه لا يجب تعريف أحد بكل تفاصيل الأسرة أو المنزل الذي نعيش به، مؤكدة ضرورة وضع حدود في الحديث مع الآخرين، خاصة في المشكلات الشخصية.

وأشارت إلى أن نشر المشكلات الشخصية على «السوشيال ميديا»، له تأثيرات سلبية على جميع أفراد الأسرة، إذ أنه من الممكن أن يلفت النظر لتفاصيل صغيرة في المشكلة، تزيد من تفاقمها، وبالتالي تزداد المشاحنات بين الطرفين.

ضروة الحفاظ على الأسرة والمنزل

نصحت عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، السيدات بضروة الحفاظ على أسرهن والاهتمام بمنزلهن وعدم إفشاء أسرارهن بالخارج: «اعملي خصوصية لنفسك»، مشددة على أن نشر المشكلات الشخصية الحادثة بين الزوجين أو داخل الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لن يحل المشكلة ولا يفيد المنزل بشيء.