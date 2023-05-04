تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة البحر الأحمر بعد تحريك أسعار السولار

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم تعريفة الركوب الجديدة بالبحر الأحمر للخطوط الداخلية والخارجية بتحريك 5% تقريبًا وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار السولار والمنتجات البترولية.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة البحر الأحمر

كشف محسن جابر، مدير إدارة المواقف بالبحر الأحمر ان محافظ البحر الأحمر اعتمد التعريفة الجديدة لأجرة الركوب سيارات السرفيس والنقل الداخلي بمدن البحر الأحمر، بعد رفع سعر السولار، مؤكدًا على استمرار الحملات من موظفي الوحدة المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وحركة سير السيارات وسماع شكاوى المواطنين إن وجدت.

تعريفة الركوب الجديدة بالبحر الأحمر لم تتجاوز 5%

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في بيان صحفى اليوم أن تعريفة الركوب الجديدة لم تتجاوز 5% من التعريفة القديمة، لافتا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الوحدة المحلية للإبلاغ عن أي تجاوزات من السائقين.

وشدد على المتابعة المستمرة لحركة المواقف والمتابعة اللحظية لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتطبيق القانون علي المخالفين فورًا في حال وجود اي مخالفات أن المحافظة تسعى دائمًا لخدمة مواطنيها، مؤكدًا أن قرار تعريفة المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود لن يصيب المواطن بضرر كبير، مضيفًا أن تحريك أسعار الوقود تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للدعم الفعلي الذي تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.

الالتزام بالتعريفة الركوب الجديدة

كما أصدر المحافظ توجيهات لرؤساء المدن وإدارة المواقف، في بيان له بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات، مؤكدًا على مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بالتعريفة.