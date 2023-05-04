تطورات الحالة الصحية للفنانة هند عاكف بعد تعرضها لحادث السير

طمأنت الفنانة هند عاكف جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد حادث السير الذي تعرضت له منذ أيام، وأكدت أنّ الحالة تتحسن رغم الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، في ظل الجرعات المكثفة من الأدوية والعلاج الذي تحصل عليه لحين تماثلها للشفاء.

فحوصات طبية

وقالت هند عاكف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّها تخضع للعلاج في المنزل حاليًا بعد الحادث، عقب إجرائها بعض الفحوصات الطبية وأشعة مقطعية، والتي كشفت عن إصابتها بعدد من الكدمات في الرأس والذراع وأنحاء متفرقة بالجسد.

كدمات بالرأس والذراع

وأضافت هند عاكف أنّه على الرغم من شعورها بالإرهاق والتعب، فإنّ هناك تحسنًا عن الأيام الماضية، والتزمت قدر الإمكان بتعليمات الأطباء من حيث الراحة التامة والحصول على جرعات الأدوية في موعدها، وعدم الرد على الهاتف طيلة اليومين الماضيين.

تصادم سيارات

وأوضحت أن الحادث كان بسبب تصادم نحو 3 سيارات ببعضها، لكن لطف الله كان مع الجميع، وأسفر الأمر عن بعض الكدمات فقط.

كان شقيق الفنانة هند عاكف، كشف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضها لحادث سير ونقلها للمستشفى، وأنّ العناية الإليهة أنقذتها وأسفر الأمر عن بعض الكدمات.