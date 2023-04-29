الفنانة هند عاكف تتعرض لحادث سير.. وشقيقها يكشف تفاصيل حالتها الصحية

تعرضت الفنانة هند عاكف لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، أدت إلى تعرضها لكدمات شديدة بالرأس، وذلك حسبما أعلن شقيقها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هند عاكف تتعرض لوعكة صحية

وكتب أحمد شقيق هند عاكف: «أنا أحمد عاكف أخو الفنانة هند عاكف، هند تعرضت لحادث سيارة في بداية اليوم منذ ساعات والعناية الإلهية أنقذت حياتها وتوجهنا إلى مستشفى المقطم التخصصي لاتخاذ اللازم والاطمئنان عليها وتم عمل أشعة مقطعية».

وأضاف: «والحمد لله تبين بعض الكدمات الشديدة بالرأس، فقط الحمد لله، وقد أمر الأطباء بالعلاج لمدة 4 أيام والراحه التامة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، أتقدم الشكر للأطباء وشرطة المقطم والأصدقاء على تعاونهم معنا».

وتفاعل عدد كبيرمن الجمهور، عبر منشور شقيق هند عاكف، حيث كتب أحدهم: «ألف سلامة عليها وربنا يتمم شفاءها على خير وتقوم بالسلامة»، وقال آخر:«ألف سلامة عليها ربنا يشفيها ويعافيها ويتمم عليها الشفاء العاجل والعافية إن شاء الله».