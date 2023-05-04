تفاصيل وفاة سيدتين وإصابة 14 في حادث بالشرقية

صرحت الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية بدفن جثتي شقيقتين من قرية الحاجر مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد مصرعهما في حادث خلال العودة من العمل من مزارع مدينة الصالحية الجديدة.

ووقع مساء أمس حادث بطريق 36 الحربي في نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أدى إلى مصرع شقيقتين وإصابة 14 آخرين من عمال اليومية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود اشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، تقل عمال اليومية بطريق 36 الحربي تحديدا أمام محطة الغربلة اتجاه القصاصين بنطاق الشرقية.

مصرع شقيقتين بحادث

وأفادت التحريات الأمنية بوفاة الشقيقتين فاطمة عبد الحميد حين 40 عاما وصباح عبد الحميد 45 عاما، فيما أصيب 14 عاملا آخرين من عمال اليومية.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى فاقوس والمستشفيات القريبة، فيما جرى التحفظ على جثتي الشقيقتين بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بدفنهما.

أخطرت النيابة العامة بالواقعة وأفادت التحريات الأولية، بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى لوقوع الحادث، فيما اتخدت الإجراءات القانونيةاللازمة وجرى التصريح بالدفن.