«القاهرة الإخبارية»: العشرات يفرون من خيرسون بعد قصف روسي مكثف

وصل العشرات من سكان خيرسون إلى محطة الحافلات المحلية بأوكرانيا، اليوم الخميس، لإخلاء المدينة بعد أن أسفر القصف الروسي عن مقتل 23 شخصًا في اليوم السابق، وأصاب هايبر ماركت ومحطة للسكك الحديدية ومباني سكنية، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية» عن«رويترز».

إصابة 46 شخصا في قصف روسي

وقال حاكم الإقليم، أولكسندر بروكودين، إن 46 شخصًا آخرين أصيبوا في هجمات الأربعاء، وأعلن فرض حظر للتجوال في مدينة خيرسون من مساء الجمعة، حتى صباح الاثنين، لأسباب إنفاذ القانون ولم يذكر تفاصيل أخرى.

3 مهندسين ضمن القتلى

وقال مسؤولون محليون إن من بين القتلى ثلاثة مهندسين حاولوا إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في عمليات قصف روسية سابقة.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة خيرسون في نوفمبر الماضي، بعد قرابة ثمانية أشهر من الاحتلال، لكن القوات الروسية تراجعت فقط حتى الجانب الآخر من نهر دنيبرو، قبل أن تجدد قصف المدينة اعتباراً من مساء أمس الأربعاء.