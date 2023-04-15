شعبة المواد الغذائية: توقعات بتراجع أسعار البيض في الأسواق بعد عيد الفطر

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا ملحوظا فيما يخص بأسعار البيض في الأسواق المصرية، في ظل أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا متزايدًا على الشراء نظرا لما تبقي من عده أيام على عيد الفطر المبارك.

تراجع أسعار البيض الفترة المقبلة

وأضاف «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن منذ بداية شهر رمضان المبارك ارتفعت مبيعات البيض في الأسواق وزادت نسبه المبيعات منذ أسبوعًا؛ نظرا لأن البيض يستخدم في الكثير من مخبوزات العيد أبرزها الكعك والبسكوت لذلك هناك توقعات بانخفاض أسعار البيض بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

أسعار البيض

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن سعر البيض الأبيض اليوم يبلغ في المزرعة 107 جنيهات وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 120 جنيها تلك السعر للبيض الأحمر أيضا، كما يبلغ سعر البيض البلدي داخل المزرعة 98 جنيها وتتراوح الكرتونة ما بين 110 و120 جنيها.