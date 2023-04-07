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مؤشر الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية عالميًا

كتب:

حسن عثمان
11:45 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
اسعار القمح

اسعار القمح

انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء للشهر الثاني عشر إلى 126.9 نقطة في مارس 2023، مسجلاً أدنى مستوى منذ يوليو 2021، وانخفض بنسبة 20.5% عن المستوى القياسي المسجل في مارس 2022.

انخفاض الأسعار العالمية 7.1% للقمح

ووفقا لما أعلنه موقع تريندينج إيكونومي، انخفضت تكلفة الحبوب 5.6%، مع انخفاض الأسعار العالمية 7.1% للقمح وسط وفرة الإمدادات العالمية والمنافسة القوية بين المصدرين، وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3% مع انخفاض أسعار فول الصويا وبذور اللفت وزيت عباد الشمس بما يزيد عن معادلة الأسعار العالمية لزيت النخيل، وانخفضت تكلفة منتجات الألبان بنسبة 0.8%، مدفوعة بالجبن ومساحيق الحليب، بينما ارتفعت أسعار الزبدة.

ارتفاع اسعار اللحوم 

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار اللحوم 0.8% ، وهي لحوم الأبقار وسط ارتفاع الأسعار الداخلية في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض المعروض من الماشية في الأشهر المقبلة، كما ارتفعت أسعار السكر 1.5%، حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016 وسط مخاوف من انخفاض التوافر العالمي في موسم 2022/23، في أعقاب تراجع توقعات الإنتاج في الهند وتايلاند والصين.

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بقلم حسن عثمان