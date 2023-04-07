مؤشر الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية عالميًا

انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء للشهر الثاني عشر إلى 126.9 نقطة في مارس 2023، مسجلاً أدنى مستوى منذ يوليو 2021، وانخفض بنسبة 20.5% عن المستوى القياسي المسجل في مارس 2022.

انخفاض الأسعار العالمية 7.1% للقمح

ووفقا لما أعلنه موقع تريندينج إيكونومي، انخفضت تكلفة الحبوب 5.6%، مع انخفاض الأسعار العالمية 7.1% للقمح وسط وفرة الإمدادات العالمية والمنافسة القوية بين المصدرين، وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3% مع انخفاض أسعار فول الصويا وبذور اللفت وزيت عباد الشمس بما يزيد عن معادلة الأسعار العالمية لزيت النخيل، وانخفضت تكلفة منتجات الألبان بنسبة 0.8%، مدفوعة بالجبن ومساحيق الحليب، بينما ارتفعت أسعار الزبدة.

ارتفاع اسعار اللحوم

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار اللحوم 0.8% ، وهي لحوم الأبقار وسط ارتفاع الأسعار الداخلية في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض المعروض من الماشية في الأشهر المقبلة، كما ارتفعت أسعار السكر 1.5%، حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016 وسط مخاوف من انخفاض التوافر العالمي في موسم 2022/23، في أعقاب تراجع توقعات الإنتاج في الهند وتايلاند والصين.