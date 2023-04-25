شعبة المواد الغذائية: أسعار الزيوت مستقرة.. وتوقعات بالتراجع قريبا

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنّ الزيوت بأنواعها متوافرة في الأسواق المصرية، لافتا إلى أنّ شهر رمضان شهد إقبالا متزايدا على شراء الزيت، كما توقّع تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الزيوت في الأسواق

وأضاف كاسب لـ«الوطن»، أنّ الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار فيما يخص بأسعار أنواع الزيوت في ظل توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة، وقد يتراوح سعر زجاجة الزيت حاليا في الأسواق بين 35 و43 جنيها، بينما تباع الزجاجة في منافذ التموين بسعر 25 جنيها.

معرض مزارع بلدنا

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أنّ معرض «إنتاج مزارعنا»، جرى تدشينه قبل شهر رمضان المبارك للتخفيف عن المواطنين، وسيستمر حتى بعد انتهاء الشهر الكريم، حيث يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية الأساسية، وأبرزها زيوت الطهي، حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت 20 جنيها.