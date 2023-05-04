«الإفتاء» لقناة الناس: لا يجب إطاعة الوالدين إذا أرادا التفرقة بين الزوجين

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين لبرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر قناة «الناس»، المتعلق بـ«ما حكم الأب الذي يريد أن يفرق بين الابن وزوجته؟ وماذا يجب على الزوج أن يفعله؟»، قائلا: «دور أي شخص في المشكلات الشخصية بين الزوجين، استشاري فقط وليس أمرا إلزاميا، ولا يحق لأي أحد التدخل، وأمر أي من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة بإنهاء الحياه الزوجية».

يجب على الابن ألا يطيع أبيه في هذه الحالة

وأضاف «شلبي»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس» من تقديم مهند السادات، المُذاع عبر قناة «الناس»، أن الهدف من تدخل أي شخص في المشكلات الشخصية بين الزوجين، هو البحث عن حل لهذه المشكلات وليس الإفساد بين الطرفين، موضحًا أنه يجب على الابن ألا يطيع أبيه في حالة رغبة الأب في التفرقة بينه وبين زوجته.

بر الوالدين يتعلق بالوالدين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بر الوالدين يتعلق بالوالدين وليس الحياة الزوجية للأبناء، ناصحا صاحب السؤال، بالحفاظ على حياته الزوجية طالما أنه يرغب في الاستمرار بها، إلى جانب التحدث مع الوالد لفهم وجهة نظره والرد عليها.