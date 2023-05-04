تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الوادي الجديد بعد تحريك أسعار السولار

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تعريفة الركوب الجديدة بالوادي الجديد للخطوط الداخلية والخارجية بتحريك نسبة تصل إلى 5% تقريبًا وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار السولار والمنتجات البترولية.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الوادي الجديد

كشف معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد أن محافظ الوادي الجديد يعتمد التعريفة الجديدة أجرة الركوب سيارات السرفيس والنقل الداخلي بمدن الوادي الجديد، بعد رفع سعر السولار، مؤكدًا على استمرار الحملات من قبل موظفي الوحدة المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وحركة سير السيارات وسماع شكاوى المواطنين إن وجدت.

تعريفة الركوب الجديدة بالوادي الجديد لم تتجاوز 5%

وكشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعريفة الركوب الجديدة لم تتجاوز 5% من التعريفة القديمة، مؤكداً علي ضرورة تضافر المواطنين مع الوحدة المحلية للإبلاغ عن أي تجاوزات من السائقين، مشدداً على المتابعة المستمرة لحركة المواقف والمتابعة اللحظية التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتطبيق القانون علي المخالفين فورًا في حال وجود اي مخالفات.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تسعى دائمًا لخدمة المواطن الواحاتي، حيث يعد قرار تعريفة المواصلات جاء بناءً علي تحريك أسعار الوقود، مضيفًا أن تحريك أسعار الوقود تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للدعم الفعلي الذي تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.

الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وأصدر محافظ الوادي الجديد توجيهات لرؤساء المدن وإدارة المواقف، في بيان له بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات، مؤكدًا على مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بالتعريفة.

وجاءت تعريفة الركوب من مركز الخارجة كالتالي:

الخارجة / القاهرة 146 جنيها

الخارجة / الداخلة 44 جنيها

الخارجة / أسيوط. 49 جنيها

الخارجة / سوهاج 81 جنيها

الخارجة / باريس 21 جنيها

الخارجة / بغداد 16 جنيها

الخارجة / عدن 16 جنيها

الخارجة / جدة 14 جنيها

الخارجة / جورمشين 16 جنيها

الخارجة / عزب باريس 21 جنيها

تاكسي داخل المدينة 8.50 جنيه

تعريفة الركوب من مركز الداخلة