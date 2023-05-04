رئيس مدينة الأقصر يطمئن على تطبيق تعريفة الركوب بمواقف السيارات

أجرى اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية يرافقه سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومحمد أحمد مدير مواقف محافظة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة الأقصر، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المواقف دون وجود عقبات تواجه الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد اعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة 10%، وجرى تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل علي إلزام السائقين، (العاملين على الخطوط المختلفة)، بتعريف الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

مراقبة المواقف وخطوط سير السيارات

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكليف رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار.