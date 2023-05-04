جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في الأقصر

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت الصيفي الجديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2023 حتى الاثنين 23 مايو، مع التشديد على الانتباه للتوقيت الصيفي الجديد.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر

وتُجري جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر وفقاً للقواعد المنظمة لها التي أرفقتها مديرية التربية والتعليم في الملاحظات بكل جدول، بحيث يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022، وفقا للجداول التي اعتمدتها مديرية التربية والتعليم من د. صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر

- الخميس 11 مايو: مادة اللغة العربية.

- الأحد 14 مايو: مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 مايو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 18 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات

- الأحد 21 مايو: الأحياء الشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، تطبيقات الرياضيات وعلم النفس حسب التخصص.

- الثلاثاء 23 مايو: اللغة الأجنبية الأولى.

وأوضح تعليم الأقصر، أن المديرية، ستعقد غرفة عمليات مركزية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة أيام الامتحانات، لمتابعتها لحظة بلحظة وحل أي معوقات قد تطرأ.