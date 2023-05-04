وفد منظمة دولية يزور جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية

استقبل مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفد من منظمة «الساسم» الفرنسية التي تقوم بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين والناشرين في جميع أنحاء العالم.

سبل التحصيل

وجاء ذلك على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة لمناقشة وسائل وسبل تحسين تحصيلات المؤلفين والملحنين المصريين أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم.

أزمات التحصيل

دارت المناقشات حول سبل حل بعض أزمات التحصيل بموجب البروتوكول الموقع بين "الساسم" وبين جمعية المؤلفين والملحنين" الساسيرو" منذ عام 1964 وهو بروتوكول تبادل تحصيل ومعاملة بالمثل تقوم من خلاله "الساسم" بتحصيل حقوق أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم وتقوم الجمعية بتحصيل حقوق الأجانب من مصر كوكيل حصري للساسم وأعضائها في جميع دول العالم.

إيجابيات الاجتماع

خرج الإجتماع بين الساسم وساسيرو، بكثير من الإيجابيات، وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الساسم الفرنسية والساسيرو المصرية حيث كان دكتور مدحت العدل ووفدا من الجمعية المصرية قد زاروا فرنسا قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019.