محافظ القليوبية يشدد على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بمواقف القليوبية.

تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بحزم

ووجه المحافظة خلال الجولة رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى التموين والمرور، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الكوب الجديدة بالقليوبية مع عدم تحريك أسعار البنزين والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفي لقائه مع السائقين شدد المحافظ بضرورة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية، والتي وضعها لتتناسب مع تحريك السعر بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.

واستمع إلى مطالب عدد بسيط من السائقين بشأن ضبط التسعيرة الخاصة مع الخطوط المماثلة لمحافظات الجوار ووعد المحافظ بدراستها، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة.

وشدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وشدد الهجان على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات بعض السائقين بمخالفة تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفي السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق إيجابي الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.