مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقى شخصين مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المؤدي إلى طريق رأس غارب، في شمال محافظة المنيا.

حادث انقلاب سيارة ملاكي في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب عند الكيلو 110 بالصحراوي الشرقي.

تسبب الحادث في مصرع نعيم.ي 36 عاما، مقيم بقرية البرجاية بمركز المنيا، وماجد.ع 35 عاما، مقيمة بقرية نزلة فرج الله في شرق النيل بمركز المنيا.

نقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شابين في حادث بالدائري

وفي وقت سابق، لقي شابين مصرعهما في حادث تصادم بالطريق الدائري بمركز المنيا، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باصطدام سيارة ملاكي «بيجو 7 راكب» ، بدراجة بخارية، بالطريق الدائري الرابط بين مركز المنيا والصحراوي الغربي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ورعونة سائق السيارة الملاكي، ما أسفر عن مصرع كلا من: ضاحي محمد أنور، 35 عاما، محمود ريان 25 عاما، يقيمان بقرية طوه التابعة لمركز المنيا.

وجرى نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.