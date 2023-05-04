تفاصيل ضبط عاطل بـ53 كيلوجراما من الهيروين.. يدير مصنعا للمخدرات بالإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة، في القبض على عاطل يدير مصنعًا للهيروين، وضبط كمية كبيرة من المخدرات.

واستهدفت مأمورية مكبرة في الإسماعيلية بمشاركة العقداء علي عبدالنبي وأحمد عبدالله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات المتهم خلال تواجده بدائرة مركز أبوصوير وبحوزته 53 كيلوجراما من مخدر الهيروين.

ضبط مصنع وأدوات التصنيع كاملة

وأشارت تحريات الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة لمكافة المخدرات إلي ان المتهم له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير واستغل مكان اقامته لتصنيع المواد المخدرة وبيعها لتجار الهيروين.

وضبطت حملة مكافحة المخدرات أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة لتضاف علي مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وتأتي الضربة الأمنية بعد ضبط عاطلين أول أمس الإثنين وبحوزتهما، طن ونصف من مخدري الحشيش والبانجو، في أحد المخازن في القنطرة شرق ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية.

وأمر المستشار عمرو جميل المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية أمس الأربعاء بحبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.