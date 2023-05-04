امتحانات الصف الأول الثانوي مايو 2023 بمحافظة السويس الترم اثاني

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي مايو 2023، الترم الثاني، أعلنتها مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، بان تنطلق السبت 6 مايو وذلك للمدارس الرسمية واللغات، للمواد التي لاتضاف إلي المجموع، وان تبدأ الفترة الأولى في التاسعة صباحاً بحسب التوقيت الصيفي، وبالنسبة للمواد التي تضاف إلى المجموع، تبدأ يوم 8 مايو 2023

امتحانات الصف الأول الثانوي مايو 2023 في محافظة السويس

وحددت مديرية التربية والتعليم، يوم السبت 6 مايو، لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي مايو 2023 في السويس، للمدارس الرسمية، ومدارس اللغات، على النحو التالي:-

امتحانات الصف الأول الثانوي، للمواد التي لا تضاف إلى المجموع

السبت 6 مايو: الفترة الأولى المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة، والفترة الثانية مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة أيضاً.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا زراعة وصناعة وإدارة أعمال ومدة اللجنة ساعة.

امتحانات الصف الأول الثانوي مايو 2023، المواد التي تضاف إلى المجموع كما يلي :-

الاثنين 8 مايو :لغة عربية لمدة ثلاث ساعات فترة أولى واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنبية أولى مدة اللجنة ساعتين ونصف وفترة ثانية، كيمياء لمدة ساعة ونصف.

السبت 13 مايو : فترة أولى أحياء لمدة ساعة ونصف وتاريخ فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أيضاً.

الاثنين 15 مايو: رياضيات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، فلسفة ومنطق لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 مايو: فيزياء مدة اللجنة ساعة ونصف، وجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

امتحانات العملي لمادة الكمبيوتر

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالسويس أن امتحانات العملي لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تحدده كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية، ويتم إجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا، التربية الفنية والتربية الموسيقية وغيرها، قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.