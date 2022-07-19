محافظ أسيوط يوجه باستمرار متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته باستمرار متابعة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمراكز للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وصدور قرار المحافظ بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة من 5 إلى 7%.

تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة

كان محافظ أسيوط قد كلف السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواقف والمرور ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة للتفتيش على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية بكل مركز؛ للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الجديدة للمواصلات واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر للمخالفين على أن يتم الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين لحث المواطنين على الإيجابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من بعض السائقين أو المتلاعبين بالأسعار.

استيقاف السيارات وسؤال المواطنين

وأجرى العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه يسري سند مدير إدارة المواقف بجولة ميدانية تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة بمنطقة الأزهر؛ لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة تنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط حيث تم استيقاف السيارات وسؤال المواطنين حول مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات وتم التشديد على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أي زيادة في تعريفة المواصلات والإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة لإخطار الجهات المعنية بها لفحصها والتعامل الفوري معها.