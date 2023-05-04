«نيويورك تايمز»: الانتخابات المحلية في بريطانيا اختبار لـ«سوناك»

فتح باب التصويت في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم، في الانتخابات المحلية التي ستكون اختبارًا لشعبية رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي حقق الاستقرار في السياسة البريطانية، لكن حكومته لا تزال غير مدعومة على المستوى الشعبي، وخصوصا في مواجهة ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والاضطرابات العمالية.

دلالة على مدى شعبية حزب سوناك

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن الانتخابات ربما لن تؤثر على البرلمان الذي يمنح سوناك سلطاته، لكن التصويت يمكن أن يكون دلالة مهمة حول ما إذا كان سوناك الذي يأتي حزبه المحافظين، بعد حزب العمال المعارض، بحسب استطلاعات الرأي، يمكن أن يغير الأمور.

انتخاب 8 آلاف ممثل حكومي

ويتم انتخاب 8 آلاف ممثل في المستويات الحكومية الدنيا، مثل البلديات التي تتحكم في خدمات مثل جمع القمامة وتصاريح البناء وترفع الضرائب، وتضع قيودا صارمة، على الممتلكات السكنية.

ومن المتوقع أن يكون الإقبال أقل بكثير مما كان عليه في الانتخابات العامة، ويحتاج كير ستارمر زعيم حزب العمال، إلى نتيجة لائقة للحفاظ على آماله في أن يصبح رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من اقتراب حزبه من السلطة، إلا أنّه فشل في إثارة اهتمام الناخبين.

وستوضح الانتخابات المحلية كيف يترجم تقدم حزب العمال في الاقتراع؟