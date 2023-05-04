ملابس ذهبية كهنوتية.. مواصفات بدلة تتويج ملك بريطانيا

سيشهد السبت المقبل 6 مايو، حفلا تتجه إليه أنظار مختلف الأشخاص حول العالم، حينما يتوج الملك تشارلز الثالث في قصر بكنجهام، إذ سيظهر الملك بملابس مميزة.

King Charles will re-use gold vestments worn by his mother, grandfather and great-grandfather during his #coronation

He will don the gold cloth garments, which are usually kept with the Crown Jewels at the Tower of London, during an elaborate ritual at the heart of the ceremony. pic.twitter.com/d9l1bMWQ3h — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 1, 2023

ملابس ذهبية كهنوتية مميزة

أوضحت الصحف البريطانية، أن الملك سيكون مرتديا عباءة ذهبية تاريخية (Supertunica)، التي ارتدتها والدته الملكة إليزابيث وأجداده خلال حفلات التتويج بجانب ارتداءه ملابس مصنوعة من القماش الذهبي، والوشاح المستوحى من الملابس الكهنوتية، المحتفظ بها مع جواهر التاج في برج لندن على مسرح تتويج وستمنستر آبي.

العباءة الذهبية

كانت العباءة الذهبية، مصنوعة للجد الأكبر جورج الخامس عام 1911، وارتدتها إليزابيث الثانية، مصنوعة من قماش ذهبي عبارة عن خيوط حريرية ملفوفة بقطع رفيعة من الذهب أو الفضة وتزن نحو 2 كيلو جرام.

وسيرتدي الأمير ويليام بعده الوشاح الإمبراطوري، وهو عبارة عن عباءة بطول الأرض، تم حياكتها للملك جورج الرابع منذ أكثر من 200 عام، ويعكس هذا المشهد، تمثيل الحق الإلهي التاريخي للملوك.

وزن الثوب الملكي

يصل وزن الثوب الملكي نحو 3-4 كجم، مضافة إلى الحمولة الملكية 2.2 كجم تاج سانت إدوارد، وسيرتديه الملك لمدة أقل من ساعة، ثم سيعاد تخزينه مجددا في برج لندن عقب انتهاء حفل التتويج.

إشارات القفاز

وطالب الملك، بارتداء نفس حزام السيف والقفازات التي ارتداها جده الملك جورج السادس، بدلا من ارتداء حزام وقفازات جديدة، وسيوضع القفاز على يده اليمنى، في إشار لتعهده بالحفاظ على الناس وشرفهم، وكذلك التذكير بالقوة بجانب ارتداءه وشاح كهنوتي ذهبي.