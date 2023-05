ملابس ذهبية كهنوتية.. مواصفات بدلة تتويج ملك بريطانيا

سيشهد السبت المقبل 6 مايو، حفلا تتجه إليه أنظار مختلف الأشخاص حول العالم، حينما يتوج الملك تشارلز الثالث في قصر بكنجهام، إذ سيظهر الملك بملابس مميزة.

King Charles will re-use gold vestments worn by his mother, grandfather and great-grandfather during his #coronation

He will don the gold cloth garments, which are usually kept with the Crown Jewels at the Tower of London, during an elaborate ritual at the heart of the ceremony.