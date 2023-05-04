حزب «العدل»: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعيد التذكير بـ«تحالف 30 يونيو»

قال النائب عبد المنعم إمام نائب رئيس حزب «العدل»، إن المشهد في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يعيد التذكير بـ«تحالف 30 يونيو»، إذ شهدت الجلسة تواجد كل فئات الشعب والأحزاب والقوى السياسية وفئات المجتمع بجميع نقاباته وأشكاله التنظيمية.

تجسيد كل آراء القوى السياسية

وأضاف «إمام»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني جمع شخصيات لم تر بعضها منذ نحو 10 سنوات، وبالتالي حالة هذا الزخم واضحة في الجلسة الافتتاحية، والتنوع الشديد الموجود، متمنيا أن تكون انعكاساته واضحة داخل جلسات الحوار لتجسيد كل آراء القوى السياسية.

الوصول لتوافقات في الحوار الوطني

وأشار إلى أنه هناك دولا قليلة في العالم برلماناتها لا تخرج منها قوانين إلا بالتوافق التام، وهذه عملية صعبة، وفي الحوار الوطني يطبق ذلك الشكل لأول مرة، وبالتالي الفكرة هي الوصول لتوافقات من خلال حوار ممتد لمدة أطول لقوى ليست بالضرورة من داخل التركيبة السياسية مثل رؤساء النقابات على سبيل المثال.