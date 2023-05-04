انخفاض أسعار الذهب الآن في الصاغة.. اعرف جرام عيار 21 بقى بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، تراجع أسعار الذهب الآن بقيمة 15 جنيها؛ في الانخفاض الأول خلال اليوم الخميس.

وسجل عيار 21، نحو 2635 جنيهًا للجرام، بدلًا من 2650 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وقدّرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن بـ3022 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2635 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2258 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21 ألفًا و80 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 2044 دولارًا أمريكيًا للأوقية، خاصة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.